Шахи: українець став тріумфатором міжнародного турніру у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українець Кирило Шевченко виявився переможцем гросмейстерського турніру фестиваля Ауіби Рубінштейна, що пройшов у польському місті Поляниця-Здруй, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації шахів України.
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Головною подією став коловий турнір, у якому взяли участь 8 гросмейстерів та 2 міжнародних майстри.
По 6 очок набрали наш Кирило Шевченко та чех Давид Навара. За додатковими показниками переможцем став саме український гросмейстер.
Варто зазначити, що у 6-му турі Шевченко чорними фігурами переграв свого, як виявилось, головного конкурента, рейтинг-фаворита Давида Навару.
Інший український гросмейстер Сергій Овсеєвич став передостаннім – 9-м.
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