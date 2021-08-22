Шахи: українець став тріумфатором міжнародного турніру у Польщі

Деталі

Головною подією став коловий турнір, у якому взяли участь 8 гросмейстерів та 2 міжнародних майстри.

По 6 очок набрали наш Кирило Шевченко та чех Давид Навара. За додатковими показниками переможцем став саме український гросмейстер.

Варто зазначити, що у 6-му турі Шевченко чорними фігурами переграв свого, як виявилось, головного конкурента, рейтинг-фаворита Давида Навару.

Інший український гросмейстер Сергій Овсеєвич став передостаннім – 9-м.

Нагадаємо

Українські шахісти вибороли звання чемпіонів світу серед студентів.