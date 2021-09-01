Українці тріумфували на шаховому фестивалі у Словаччині

Деталі

Наші шахісти набрали по 6 очок, за додатковим коефіцієнтом першим став Коробов. Бронзова медаль дісталася індійцю Мендонка Леон Люка (5,5).

Примітно, що турнір проводився за круговою системою за участі десяти учасників із України, Індії, Чехії, Вірменії, Росії, та Словаччини.

Крім того зазначимо, що Бернадський виграв фестивальний рапід-турнір “Skalica Chess Rapid” (швейцарка, 7 турів, 37 учасників).

Нагадаємо

Українець став тріумфатором міжнародного шахового турніру у Польщі.