Українці тріумфували на шаховому фестивалі у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські гросмейстери Антон Коробов і Віталій Бернадський поділили 1-2 місця на міжнародному турнірі “Skalica Masters 2021”, що відбувся в рамках шахового фестивалю в словацькому місті Скаліца, передає УНН з посиланням на спільноту “Українські шахи” у Facebook.
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Наші шахісти набрали по 6 очок, за додатковим коефіцієнтом першим став Коробов. Бронзова медаль дісталася індійцю Мендонка Леон Люка (5,5).
Примітно, що турнір проводився за круговою системою за участі десяти учасників із України, Індії, Чехії, Вірменії, Росії, та Словаччини.
Крім того зазначимо, що Бернадський виграв фестивальний рапід-турнір “Skalica Chess Rapid” (швейцарка, 7 турів, 37 учасників).
Нагадаємо
Українець став тріумфатором міжнародного шахового турніру у Польщі.