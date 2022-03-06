Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений, чтобы каждый мог присоединиться к борьбе с оккупантом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen, передает УНН.
Детали
Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фото-архивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и жалость российской армии и пленных.
"Единственное, на что способны оккупанты - это бомбардировка ракетами мирных украинских городов, в масштабах, которые можно сравнить разве что с самыми жестокими операциями Второй мировой войны", - отмечают организаторы архива.
Как сообщалось ранее, для информирования граждан России о военных событиях и количество погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль". Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.
Также, для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт.