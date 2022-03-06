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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3975 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів, щоб кожен міг долучитись до боротьби з окупантом

Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів, щоб кожен міг долучитись до боротьби з окупантом

Київ • УНН

 • 192143 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen, передає УНН.

Деталі

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проекту закликають українців і громадян інших країн користуватись фото-архівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових і жалюгідність російської армії і полонених.

"Єдине, на що спроможні окупанти - це бомбардування ракетами мирних українських міст, в масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни", - зазначають організатори архіву.

Як повідомлялось раніше, для інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Русский корабль". Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

Також, задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни й створили сайт.

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