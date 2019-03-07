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Украинцы стали реже запрашивать убежище в Латвии

Украинцы стали реже запрашивать убежище в Латвии

Киев  •  УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Согласно статистике Государственной пограничной охраны Латвии, украинцы стали меньше запрашивать убежище в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

"В прошлом году значительно сократилось число ищущих убежища из Вьетнама и Украины, а во втором полугодии резко возросло число ищущих убежища в Латвии граждан Египта", - говорится в сообщении.

Согласно общих данных, всего в 2018 году ГПО зарегистрировала 185 ищущих убежища, а в 2017 году — 199.

Также сообщается, что чаще всего убежище запрашивали россияне, указывая наиболее распространенной причиной политическую деятельность и преследования по религиозным мотивам.

Так, в 2018 году убежища в Латвии запросили 51 гражданин России, 18 граждан Ирака, 13 — Турции, 13 — Азербайджана, 11 — Египта, восемь — Грузии, пять — Сирии, пять — Таджикистана и три — Афганистана.

В ГПО отметили, что злонамеренное использование процедуры запроса убежища, независимо от способа и метода пересечения госграницы, оставалось распространенным способом нелегальной иммиграции.

Как сообщал УНН ранее, в Латвии хотят решить проблему с нехваткой медперсонала с помощью украинцев.

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