В Латвии хотят решить проблему с нехваткой медперсонала с помощью украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Латвии есть проблема с нехваткой медицинского персонала, ее можно решить за счет работников из Украины и Белоруси. Так считает руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, передает УНН со ссылкой на Delfi.
“В больницах не хватает медсестер, на скорой — медицинских бригад. Если наши медсестры едут работать в Норвегию и в Германию, то и нам стоит посмотреть на соседние страны. Украинские и белорусские медики могли бы быстро освоить основы языка и начать работать", - считает Айзсилниеце.
Говоря о проблемах в медицинской отрасли, Айзсилниеце, будучи сама семейным врачом, выразила недовольство системой электронного здравоохранения, которая попросту не работает, и которую, на ее взгляд, было бы выгоднее закрыть и разработать вместо нее совершенно новую.
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Как сообщал УНН, по данным 2018 года в Украине не хватает более 25 000 медсестер.
Напомним, группа военных хирургов и анестезиологов из Украины прибыли в Чешскую Республику на обучение.