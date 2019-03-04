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У Латвії хочуть вирішити проблему з нестачею медперсоналу за допомогою українців

У Латвії хочуть вирішити проблему з нестачею медперсоналу за допомогою українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Латвії є проблема з нестачею медичного персоналу, її можна вирішити за рахунок працівників з України та Білорусі. Так вважає керівник Латвійського товариства лікарів Ілзе Айзсілніеце, передає УНН з посиланням на Delfi.

"У лікарнях не вистачає медсестер, на швидких - медичних бригад. Якщо наші медсестри їдуть працювати до Норвегії і в Німеччину, то і нам варто подивитися на сусідні країни. Українські та білоруські медики могли б швидко освоїти основи мови і почати працювати", - вважає Айзсілніеце.

Говорячи про проблеми в медичній галузі, Айзсілніеце, будучи сама сімейним лікарем, висловила невдоволення системою електронного охорони здоров'я, яка просто не працює, і яку, на її погляд, було б вигідніше закрити і розробити замість неї абсолютно нову.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві не вистачає понад 5 тисяч медсестер

Як повідомляв УНН, за даними 2018 року в Україні не вистачає понад 25 000 медсестер.

Нагадаємо, група військових хірургів та анестезіологів з України прибули до Чеської Республіки на навчання.

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