Українці стали рідше прохати притулку в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Згідно зі статистикою Державної прикордонної охорони Латвії, українці стали менше робити запити на отримання притулку в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
"У минулому році значно скоротилося число тих, хто шукає притулку з В'єтнаму і України, а в другому півріччі різко зросла кількість шукачів притулку в Латвії громадян Єгипту", - йдеться у повідомленні.
Згідно загальних даних, всього в 2018 році ГПО зареєструвала 185 шукачів притулку, а в 2017 році - 199.
Також повідомляється, що найчастіше про притулок запитували росіяни, вказуючи найбільш поширеною причиною політичну діяльність і переслідування з релігійних мотивів.
Так, у 2018 році притулку в Латвії запросили 51 громадянин Росії, 18 громадян Іраку, 13 - Туреччини, 13 - Азербайджану, 11 - Єгипту, вісім - Грузії, п'ять - Сирії, п'ять - Таджикистану і три - Афганістану.
У ДПО зазначили, що зловмисне використання процедури запиту притулку, незалежно від способу і методу перетину держкордону, залишалося поширеним способом нелегальної імміграції.
Як повідомляв УНН раніше, в Латвії хочуть вирішити проблему з нестачею медперсоналу за допомогою українців.