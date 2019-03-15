Украинцы стали меньше болеть венерическими заболеваниями

По данным "Центра медицинской статистики МОЗ", в частности, в прошлом году украинские медики зафиксировали 2532 случаев сифилиса, или 6 случаев на 100 тыс. населения (2768 - в 2017 году, 6,5 - на 100 тыс. населения), 4082 - гонококковой инфекции , 9,7 случаев на 100 тыс. населения (4779 - 2017, 11,3 - на 100 тыс.), хламидийной инфекции - 16035 случаев, или 38 на 100 тыс. (17222, или 40,6 случаев на 100 тыс . населения в 2017 году), трихомониаз - 41201, или 97,1 случаев на 100 тыс. (45414, или 107,1 на 100 тыс. в 2017 г.), урогенитальный микоплазмоз - 24959 случаев, или 59,1 на 100 тыс . (25180, или 59,4 на 100 тыс. в 2017 г.).



Как отметили в Минздраве, за последние 5 лет количество случаев венерических заболеваний снизилось примерно на 20-30% по разным видам. Самый высокий уровень заболеваемости прошлого года по сравнению со средним украинским показателем сифилиса был зафиксирован в Киеве и Кировоградской области, на гонококковой инфекцией - в Днепропетровской и Кировоградской областях, хламидийной инфекции - в Одесской, Киевской и Харьковской областях, трихомониазом - в Херсонской и Одесской областях, урогенитальный микоплазмоз - в Харьковской и Одесской областях.



Напомним, по данным главного внештатного дерматолога МОЗ Александра Литуса, каждый год, возвращаясь из отпусков из экзотических стран, украинцы привозят с собой "стандартный набор" болезней. Это стандартный набор: венерические болезни, паразитарные и аллергические (из-за потребления необычной пищи).