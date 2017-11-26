Украинцы испекли самый тяжелый вегетарианский торт в мире

Торт состоит из четырех слоев бисквитных коржей, пропитанных сиропом, а между ними слоя крема. Сверху его украсили яблоками и гроздьями винограда.

"Торт весит 1962 килограмма изготовлен из натуральных ингредиентов. Мы долго мерили торт со всех сторон, взвешивали его и можем сказать, что рекорд установлен", - отметил представитель книги рекордов Гиннеса, передает корреспондент УНН.

Напомним, что недавно памятник чабану в Одесской области попал в Книгу рекордов Гиннеса.