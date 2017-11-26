Українці спекли найважчий вегетаріанський торт в світі

Торт складається з чотирьох шарів бісквітних коржів, просочених сиропом, а між ними шари крему. Зверху його прикрасили яблуками та гронами винограду.

“Торт важить 1962 кілограма та виготовлений з натуральних інгредієнтів. Ми довго міряли торт з усіх сторін, зважували його і можемо сказати, що рекорд встановлено,” — зазначив представник книги рекордів Гіннеса, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, що нещодавно пам’ятник чабану в Одеській області попав до Книгі рекордов Гіннеса.