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Украинцы продают нерастаможенные евробляхи за несколько сотен долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинцы начали продавать нерастаможенные авто на "Евробляхах" за несколько сотен долларов, соответствующие объявления на автомобильных сайтах нашли журналисты УНН.

Украинцы продают нерастаможенные евробляхи за несколько сотен долларов

Следовательно, выбор применяемых авто на еврореестрации начинается с 300 долларов.

Вот несколько примеров:

Автомобиль Peugeut 2005 всего лишь за 290 долларов! В объявлении владелец указывает, что цена обусловлена тем, что срочно нужны деньги.

Opel в 2001 года за 300 долларов. Правда, на сайте объявления недолго висело без дела и его приобрели через 3 дня после публикации. Несмотря на то, что авто после ДТП.

Нерастаможенный Volkswagen 1998 года готовы отдать за 12 тыс. грн.

Срочно продают Daewoo Nubira 1998 года потому, что также срочно нужны деньги 400 долларов.

Оpel Omega 1999 года продают за 500 долларов. Автомобиль также нерастаможенный.

И подобных сообщений немало. Несмотря на то, что владельцы нерастаможенных "евроблях" говорят, что продают авто по низкой цене из-за срочной необходимости в деньгах, не забывайте, что 25 ноября вступили в силу законы об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля за использованием автомобилей на иностранном регистрации. Эти новые законы предусматривают повышение штрафов за пользование нерастаможенных авто и самое главное, уже не действует норма, которая позволяла нарушать таможенные правила для евроблях. УНН решил проверить сколько стоят нерастаможенные машины после того, как начали действовать эти законы.

Неизвестно, что повлекло массовую продажу нерастаможенных евроблях: новые правила пользования "евробляхами" или предновогодняя потребность в средствах. Но заметим, что с момента действия Закона, то есть за 16 дней, в Украине растаможили лишь 1000 авто на иностранной регистрации.

Напомним, нардеп Нина Южанина заявила в полицию об угрозах физической расправой после того, как ВР поддержала законопроекты №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

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