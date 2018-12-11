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Українці продають нерозмитнені євробляхи за кілька сотень доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українці почали продавати нерозмитнені авто на “Євробляхах” за кілька сотень доларів, відповідні оголошення на автомобільних сайтах знайшли журналісти УНН.

Українці продають нерозмитнені євробляхи за кілька сотень доларів

Відтак, вибір вживаних авто на єврореєстрації починається з 300 доларів.

Ось кілька прикладів :

Автомобіль Peugeut 2005 року всього лиш за 290 доларів! В оголошенні власник вказує, що ціна зумовлена тим, що терміново потрібні гроші.

Opel 2001 року за 300 доларів. Щоправда, на сайті оголошення не довго висіло без діла і його придбали через 3 дні після публікації. Не зважаючи на те, що авто після ДТП.

Нерозмитнений Volkswagen 1998 року готові віддати за 12 тис. грн.

Терміново продають Daewoo Nubira 1998 року тому, що також терміново потрібні гроші за 400 доларів.

Оpel Omega 1999 року продають за 500 доларів. Автомобіль також нерозмитнений.

І схожих повідомлень чимало. Попри те, що власники нерозмитнених “євроблях” кажуть, що продають авто за низькою ціною через термінову потребу в грошах, не забувайте, що 25 листопада набули чинності закони про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Ці нові закони передбачають підвищення штрафів за користуванням нерозмитнених авто та найголовніше, вже не діє норма, яка дозволяла порушувати митні правила для євроблях. УНН вирішив перевірити скільки коштують нерозмитнені автівки після того, як почали діяти ці закони.

Достеменно невідомо, що спричинило масовий продаж нерозмитнених євроблях : нові правила користування “євробляхами” чи передноворічна потреба в коштах. Але зауважимо, що з моменту дії Закону, тобто за 16 днів, в Україні розмитнили лише 1000 авто на іноземній реєстрації.

Нагадаємо, нардеп Ніна Южаніна заявила в поліцію про погрози фізичною розправою після того, як ВР підтримала законопроекти №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. 

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