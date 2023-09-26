Украинцы убирают огороды и жгут сухую траву: с начала года произошло 20 тысяч пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Почти по всей территории Украины следующие три дня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ГСЧС отметили, что большинство возгораний спровоцированы людьми, особенно осенью, когда во время уборки огородов граждане жгут сухую траву. Так с начала года уже горело 15 тысяч га, передает УНН.
Детали
Более 225 га открытых территорий Украины были охвачены огнем в течение суток. Зафиксировано 293 пожара, над ликвидацией которых работали более тысячи спасателей и почти 300 единиц техники.
Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областях.
Всего с начала года возникло уже почти 20 тысяч пожаров на площади почти 15 тысяч га.
Большинство возгораний фиксируется именно на открытой местности – это пожары сухостоя, травы, мусора и тому подобное. Причиной таких возгораний в основном является именно человеческий фактор. Особенно осенью, когда граждане, убирая свои приусадебные участки, выжигают остатки сухой растительности, листья. А ветреная и жаркая погода способствует быстрому распространению огня, в том числе на дома и хозяйственные постройки. Как результат – масштабные пожары, которые становятся причиной уничтожения домов и даже травмирования и гибели людей.
26-28 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому крайне важно не провоцировать возгорания в экосистемах. Ведь при таких условиях риск быстрого распространения огня крайне высок, добавили в ГСЧС.
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