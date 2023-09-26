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Українці прибирають городи та палять суху траву: від початку року сталось 20 тисяч пожеж

Українці прибирають городи та палять суху траву: від початку року сталось 20 тисяч пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Майже по всій території України наступні три дні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В ДСНС зауважили, що більшість загорянь спровоковані людьми, особливо восени, коли під час прибирання городів громадяни палять суху траву. Так від початку року вже горіло 15 тисяч га, передає УНН

Деталі

Понад 225 га відкритих територій України були охоплені вогнем впродовж доби. Зафіксовано 293 пожежі, над ліквідацією яких працювали більше тисячі рятувальників та майже 300 одиниць техніки.

Найбільшу кількість загорань зафіксовано у Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях.

Загалом від початку року виникло вже майже 20 тисяч пожеж на площі майже 15 тисяч га.

Більшість загорань фіксується саме на відкритій місцевості – це пожежі сухостою, трави, сміття, тощо. Причиною таких загорань здебільшого є саме людський фактор. Особливо восени, коли громадяни, прибираючи свої присадибні ділянки, випалюють залишки сухої рослинності, листя. А вітряна та спекотна погода сприяє швидкому розповсюдженню вогню, у тому числі на будинки та господарчі споруди. Як результат – масштабні пожежі, що стають причиною знищення будинків та навіть травмування і загибелі людей.

26-28 вересня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому вкрай важливо не провокувати загорання в екосистемах. Адже за таких умов ризик швидкого поширення вогню вкрай високий, додали в ДСНС.

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