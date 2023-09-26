Українці прибирають городи та палять суху траву: від початку року сталось 20 тисяч пожеж

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Понад 225 га відкритих територій України були охоплені вогнем впродовж доби. Зафіксовано 293 пожежі, над ліквідацією яких працювали більше тисячі рятувальників та майже 300 одиниць техніки.

Найбільшу кількість загорань зафіксовано у Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях.

Загалом від початку року виникло вже майже 20 тисяч пожеж на площі майже 15 тисяч га.

Більшість загорань фіксується саме на відкритій місцевості – це пожежі сухостою, трави, сміття, тощо. Причиною таких загорань здебільшого є саме людський фактор. Особливо восени, коли громадяни, прибираючи свої присадибні ділянки, випалюють залишки сухої рослинності, листя. А вітряна та спекотна погода сприяє швидкому розповсюдженню вогню, у тому числі на будинки та господарчі споруди. Як результат – масштабні пожежі, що стають причиною знищення будинків та навіть травмування і загибелі людей.

26-28 вересня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому вкрай важливо не провокувати загорання в екосистемах. Адже за таких умов ризик швидкого поширення вогню вкрай високий, додали в ДСНС.

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