Украинцы начали менять места голосования

Так, временно изменили место голосования 59 человек, из которых больше всего избирателей выбрали Киев - 30.



Отметим, что всего человек изменили место голосования в Донецкой области - 18 избирателей изменили на город Киев, 4 человека - на Киевскую область, по 2 - на Запорожскую и Полтавскую области.



Ранее в Государственном реестре избирателей напомнили, как изменить место голосования.



Как сообщал УНН, изменить место голосования можно до 15 июля.