Українці почали змінювати місця голосування

Так, тимчасово змінили місце голосування 59 осіб, з яких найбільше виборців обрали місто Київ – 30.



Зазначимо, що найбільше осіб змінили місце голосування з Донецької області – 18 виборців змінили на місто Київ, 4 особи – на Київську область, по 2 – на Запорізьку та Полтавську області.



Раніше у Державному реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування.



Як повідомляв УНН, змінити місце голосування можна до 15 липня.