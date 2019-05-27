Українці почали змінювати місця голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українці почали змінювати місця голосування перед достроковими парламентськими виборами, які відбудуться 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, тимчасово змінили місце голосування 59 осіб, з яких найбільше виборців обрали місто Київ – 30.
Зазначимо, що найбільше осіб змінили місце голосування з Донецької області – 18 виборців змінили на місто Київ, 4 особи – на Київську область, по 2 – на Запорізьку та Полтавську області.
Раніше у Державному реєстрі виборців нагадали, як змінити місце голосування.
Як повідомляв УНН, змінити місце голосування можна до 15 липня.