Украинцы стали вдвое чаще открывать ФЛП онлайн - Шмыгаль

"Отдельно хочу рассказать об услугах для физических лиц предпринимателей (на портале "Дія", - ред.), поскольку они являются примером нового подхода к внедрению государственных услуг онлайн. Статистика оформления этой услуги в сравнении с прошлым годом показывает, что украинцы в два раза чаще стали открывать ФЛП онлайн, а количество внесения в данные частых КВЭД выросла в четыре раза. Если с 20 марта по 20 апреля было электронно открыто более 3 тысяч ФЛП, то за тот же период 20 года было открыто вдвое больше физических лиц-предпринимателей", - сказал Денис Шмыгаль.

Согласно данным презентации, в апреле 2019 года было подано 2976 заявок на открытие ФЛП, а за весь 2019 год было подано 42,5 тыс. заявок. При этом в 2019 году было подано 3261 заявка на открыте ФЛП онлайн, а в 2020 году уже подали 6235 заявок.

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Он добавил, что ранее пользователь должен подать электронное заявление, посетить налоговую, приходить с оригиналами документов и дозаполнять некоторые формы заявлений.

"Теперь всего этого делать не надо. Спектр сопутствующих услуг, предоставляемых при регистрации ФЛП, существенно расширен. Заявление плательщика налога на добавленную стоимость стало доступным онлайн. Кроме того, услуга по регистрации предпринимателя включает постановку на учет плательщиков единого налога налоговой службой и государственными органами статистики. То есть сегодня зарегистрировать ФЛП можно за 10 минут", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабмин ввел дополнительную поддержку ФЛП.