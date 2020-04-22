Кабмін запровадив додаткову підтримку ФОПам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України посилив соціальні гарантії для ФОПів, запровадивши виплату соціальної допомоги для дітей підприємців. Таку допомогу отримає близько 300 тис. сімей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Рішенням уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Таку допомогу отримає близько 300 тисяч сімей”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомога надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму:
— для дітей віком до 6-ти років — 1 779 грн;
— для дітей віком від 6-ти до 10-ти років — 2 218 гривень.
Як повідомляв УНН раніше, уряд підтримав проект постанови щодо питання соціальної підтримки сімей з дітьми, яким передбачаються три програми підтримки.