Кабмин ввел дополнительную поддержку ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины усилил социальные гарантии для ФЛП, введя выплату социальной помощи для детей предпринимателей. Такую помощь получит около 300 тыс. семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Решением правительства введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены. Такую помощь получит около 300 тыс. семей ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума:
- для детей до 6-ти лет - 1779 грн;
- для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен.
Как сообщал УНН ранее, правительство поддержало проект постановления о вопросах социальной поддержки семей с детьми, которым предусматриваются три программы поддержки.