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Українці почали вдвічі частіше відкривати ФОПи онлайн - Шмигаль

Українці почали вдвічі частіше відкривати ФОПи онлайн - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Порівняно з минулим роком, українці почали у два рази частіше відкривати ФОПи онлайн. Про це під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія" заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Окремо хочу розповісти про послуги для фізичних осіб підприємців (на порталі "Дія", - ред.), оскільки вони є прикладом нового підходу до впровадження державних послуг онлайн. Статистика оформлення цієї послуги у порівняння з минулим роком демонструє, що українці вдвічі частіше почали відкривати ФОПи онлайн, а кількість внесення до даних найчастіших кведів зросла вчетверо. Якщо з 20 березня до 20 квітня було електронно відкрито більше 3 тисяч ФОПів, то за той самий період 20 року було відкрито вдвічі більше фізичних осіб-підприємців", - сказав Денис Шмигаль.

Згідно з даними презентації, у квітні 2019 року було подано 2976 заявок на відкриття ФОП, а за весь 2019 рік було подано 42,5 тис. заявок. При цьому, у 2019 році було подано 3261 заявка на відкриття ФОПу онлайн, а у 2020 році вже подали 6235 заявок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У квітні на порталі "Дія" з’явились послуги для "ФОПів"

Він додав, що раніше користувач мав подати електронну заяву, відвідати податкову, приходити з оригіналами документів та дозаповнювати деякі форми заяв.

"Тепер всього цього робити не треба. Спектр супутніх послуг, які надаються при реєстрації ФОПу, суттєво розширено. Заява платника податку на додану вартість стала доступною онлайн. Крім того, послуга з реєстрації підприємця включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою і державними органами статистики. Тобто сьогодні зареєструвати ФОП можна за 10 хвилин", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, кабмін запровадив додаткову підтримку ФОПам.

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