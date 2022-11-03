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Украинцы купили через "Дія" военных облигаций более чем на 80 млн грн

Киев • УНН

 • 281770 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Военных облигаций более чем на 80 млн гривен приобрели украинцы через приложение «Дія», сообщил во время брифинга руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник, пишет УНН.

Цитата

"Продано военных облигаций на более 80 миллионов гривен. (...) Так это более 80 тысяч государственных облигаций", - сказал Баник.

Детали

По его словам, именно доступность этого сервиса для большого количества обычных людей дает больше возможностей приобрести их через "Дія". "Как только обстрелы, всегда динамика растет. Это феноменальная история с точки зрения украинских людей: как только есть дополнительная угроза, растет количество и донатов, и покупка военных облигаций", - отметил Баник.

По его словам, "Дія" сама не продает военные облигации, есть ряд партнеров, размещающих их в приложении. Баник также заверил, что новые облигации будут появляться в "Дія" и дальше.

Напомним

С октября украинцам дали возможность приобрести военные облигации через "Дія". Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Позже в приложении "Дія" появилась военная облигация в честь Бердянска. Стоимость одной облигации — от 900 грн.

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