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У "Дії" нова військова облігація: можна пришвидшити деокупацію Бердянська

У "Дії" нова військова облігація: можна пришвидшити деокупацію Бердянська

Київ • УНН

 • 254906 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У застосунку "Дія" з'явилася військова облігація на честь тимчасово захопленого міста Бердянськ Запорізької області. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"У Дії вже доступна нова облігація – Бердянськ. Вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року. (...) У наших силах пришвидшити деокупацію міста – придбати військові облігації", – написав Федоров.

Деталі

Як повідомив міністр, за покупку не беруть жодних комісій чи додаткових платежів.

Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон і Мелітополь. Кожна облігація відображається у застосунку як документ. 

Нагадаємо

За три тижні українці повністю розкупили військові облігації "Крим" і "Луганськ".

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