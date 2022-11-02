У "Дії" нова військова облігація: можна пришвидшити деокупацію Бердянська

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"У Дії вже доступна нова облігація – Бердянськ. Вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року. (...) У наших силах пришвидшити деокупацію міста – придбати військові облігації", – написав Федоров.

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Як повідомив міністр, за покупку не беруть жодних комісій чи додаткових платежів.

Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон і Мелітополь. Кожна облігація відображається у застосунку як документ.

Нагадаємо

За три тижні українці повністю розкупили військові облігації "Крим" і "Луганськ".