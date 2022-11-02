В "Дие" новая военная облигация: можно ускорить деоккупацию Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В приложении "Дия" появилась военная облигация в честь временно захваченного города Бердянск Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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"В Дие уже доступна новая облигация – Бердянск. Она имеет процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года. (...) В наших силах ускорить деоккупацию города – приобрести военные облигации", – написал Федоров.
Детали
Как сообщил министр, за покупку не берут никаких комиссий или дополнительных платежей.
Кроме Бердянска, в Дие также доступны Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон и Мелитополь. Каждая облигация отображается в приложении как документ.
Напомним
За три недели украинцы полностью раскупили военные облигации "Крым" и "Луганск".