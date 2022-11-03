Українці купили через "Дію" військових облігацій на понад 80 млн грн

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"Продано військових облігацій на більше ніж 80 мільйонів гривень. (...) То це більше ніж 80 тисяч державних облігацій", - сказав Банік.

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З його слів, саме доступність цього сервісу для великої кількості пересічних людей дає більше можливостей придбати їх через "Дію". "Як тільки є обстріли, завжди динаміка зростає. Це феноменальна історія з точки зору українських людей: як тільки є додаткова загроза, зростає кількість і донатів, і купівля військових облігацій", - зазначив Банік.

За його словами, "Дія" сама не продає військові облігації, є низка партнерів, які розміщують їх у застосунку. Банік також запевнив, що нові облігації будуть з’являтися в "Дії" і надалі.

Нагадаємо

З жовтня українцям дали можливість придбати військові облігації через "Дію". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території — Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Згодом у застосунку "Дія" з'явилася військова облігація на честь Бердянська. Вартість однієї облігації — від 900 грн.