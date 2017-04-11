Украинцы готовы удалить свои страницы из российских соцсетей - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Госдуму РФ внесли законопроект о регистрации в социальных сетях, начиная с 14-летнего возраста, то есть с получением паспорта по российским законам. УНН поинтересовался в украинцев, готовы ли они к таким изменениям и могут ли отказаться от российских соцсетей.
Большинство украинцев считают, что регистрация в соцсетях по паспортным данным - это ограничение их свободы.
"Я считаю, что в интернете должна быть какая-то свобода, регистрация по паспортам создаст много неудобств. И для чего мои паспортные данные им? Меня настораживает такая политика соцсети", - рассказала киевлянка Елена.
Было среди опрошенных и немало таких, кто поддержал бы подобный законопроект.
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"Сейчас маленькие дети уже имеют свободный доступ к интернету. Они видят все это грязь, которая там. Я считаю, что 14 лет - это оптимальный возраст, когда можно начинать пользоваться интернетом", - считает студентка Светлана.
Кроме того, участники опроса отметили, что готовы отказаться от российских соцсетей, если будут применяться такие ограничения в пользовании ими.
"Есть много альтернатив. Я думаю, украинцы с легкостью найдут другие соцсети, чтобы делиться своими мыслями или выставлять фотографии и общаться с друзьями", - отметил Алексей.
Как сообщал УНН, З.Шкиряк предложил запретить в Украине соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".