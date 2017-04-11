Украинцы готовы удалить свои страницы из российских соцсетей - опрос

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Госдуму РФ внесли законопроект о регистрации в социальных сетях, начиная с 14-летнего возраста, то есть с получением паспорта по российским законам. УНН поинтересовался в украинцев, готовы ли они к таким изменениям и могут ли отказаться от российских соцсетей.