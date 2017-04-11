Українці готові видалити свої сторінки з російських соцмереж – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Держдуму РФ внесли законопроект про реєстрацію в соціальних мережах, починаючи з 14-річного віку, тобто з отриманням паспорта за російськими законами. УНН поцікавився в українців, чи готові вони до таких змін і чи можуть відмовитися від російських соцмереж.
Більшість українців вважають, що реєстрація у соцмережах за паспортними даними – це обмеження їхньої свободи.
“Я вважаю, що в інтернеті має бути якась свобода, реєстрація за паспортами створить багато незручностей. Та й для чого мої паспортні дані їм? Мене насторожує така політика соцмережі”, - розповіла киянка Олена.
Було серед опитаних і чимало таких, хто підтримав би подібний законопроект.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії хочуть запровадити реєстрацію у соцмережах по паспорту
“Зараз маленькі діти вже мають вільний доступ до інтернету. Вони бачать увесь цей бруд, який є там. Я вважаю, що 14 років – це оптимальний вік, коли можна починати користуватися інтернетом”, - вважає студентка Світлана.
Крім того, учасники опитування зазначили, що готові відмовитися від російських соцмереж, якщо будуть застосовуватися такі обмеження у користуванні ними.
"Є чимало альтернатив. Я думаю, українці з легкістю знайдуть інші соцмережі, щоб ділитися своїми думками чи виставляти фотографії і спілкуватися з друзями", - зазначив Олексій.
Як повідомляв УНН, З.Шкіряк запропонував заборонити в Україні соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники".