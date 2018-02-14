Украинскую свинину больше всего любят в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По итогам января 2018 г. Украина экспортировала 161 т свинины на сумму 378 тыс. дол. Об этом свидетельствуют данные ГФС, передает УНН.
Основными импортерами свинины в отчетном периоде являются Гонконг (на 257 тыс. долл.), Грузия (на 61 тыс. долл.) и Вьетнам (на 50 тыс. долл.). Экспорт в эти страны составил 109 т, 25 т и 21 т свинины соответственно.
Добавим, что по итогам 2017 г. сальдо внешней торговли Украины свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40% по сравнению с 2016 г.
Напомним, что в Украине сокращается поголовье свиней. Связано это с эпидемий АЧС, которую уже третий год к ряду уполномоченные контролирующие органы страны не в состоянии локализировать и побороть.
В ФАО, тем временем, завили, что выяснить степень распространения африканской чумы у нас не возможно по причине ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб быстро выявлять и подтверждать заболевание.
В этом году КМУ выделил на борьбу с АЧС сотни миллионов. И это несмотря на то, что в предыдущее года Госпродпотребслужба очень неэффективно использовала бюджетные средства.
Как сообщил нардеп С.Тригубенко, ведомство в течении 2016-2017 гг истратило более 3 млн. грн нецелесообразно.