Українську свинину найбільше люблять в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. За підсумками січня 2018 року Україна експортувала 161 т свинини на суму 378 тис. дол. Про це свідчать дані ДФС, передає УНН.
Основними імпортерами свинини в звітному періоді є Гонконг (на 257 тис. дол.), Грузія (на 61 тис. дол.) І В'єтнам (на 50 тис. дол.). Експорт в ці країни склав 109 т, 25 т і 21 т свинини відповідно.
Додамо, що за підсумками 2017 року сальдо зовнішньої торгівлі України свіжої, охолодженої і мороженої свининою скоротилося майже на 40% в порівнянні з 2016 р
Нагадаємо, що в Україні скорочується поголів'я свиней. Пов'язано це з епідемій АЧС, яку вже третій рік поспіль уповноважені контролюючі органи країни не в змозі локалізувати і подолати.
У ФАО, тим часом, заявили, що з'ясувати ступінь поширення африканської чуми у нас не можливо через обмежений потенціалу офіційних українських ветслужб швидко виявляти і підтверджувати захворювання.
Цього року КМУ виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це, незважаючи на те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.
Як повідомив нардеп С.Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 рр витратило понад 3 млн грн недоцільно.