Украинская легкоатлетка получила дисквалификацию за допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit приняла решение о дисквалификации украинской легкоатлетки Натальи Кроль (Прищепы) до 15 сентября 2021 года за допинг. Об этом сообщает сайт ФЛАУ, информирует УНН.
"AIU (Athletics Integrity Unit) принял решение по делу легкоатлетки Натальи Кроль. Расследование полной мере проводилось AIU. Спортсменка и ФЛАУ сообщили о решении 3 августа. Согласно ему: Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, в соответствии со статьями 10.2.2 and 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговые правила Всемирной легкой атлетики)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно решению, будут аннулированы все результаты Натальи Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.
"Спортсменка согласилась с выше указанными последствиями за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в дисциплинарном трибунале", - резюмировали в ФЛАУ.
Как сообщалось ранее в УНН, биатлонист Пидручный получил золотую медаль ЧЕ-2015 после дисквалификации россиянина.