Біатлоніст Підручний отримав золоту медаль ЧЄ-2015 після дискваліфікації РФ

IBU надіслав українцеві золоту медаль за естафетну гонку чемпіонату Європи-2015. Тоді в естонському Отепяя Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний фінішували другими, програвши лише команді Росії, яку дискваліфікували через вживання допінгу.

"Прийшла посилочка з IBU. Знаєте, чому та за яку гонку? ЧЄ-2015 Отепяя. Заслужена золота медаль. А все тому, що дискваліфікували РФ", - розповів біатлоніст.

Як повідомляв УНН, Підручний називав мету на майбутній сезон.