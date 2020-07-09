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Біатлоніст Підручний отримав золоту медаль ЧЄ-2015 після дискваліфікації РФ

Київ • УНН

 • 13850 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний в сторіс сторінки в Instagram розмістив фото з золотою нагородою чемпіонату Європи 2015 року, інформує УНН.

IBU надіслав українцеві золоту медаль за естафетну гонку чемпіонату Європи-2015. Тоді в естонському Отепяя Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний фінішували другими, програвши лише команді Росії, яку дискваліфікували через вживання допінгу.

"Прийшла посилочка з IBU. Знаєте, чому та за яку гонку? ЧЄ-2015 Отепяя. Заслужена золота медаль. А все тому, що дискваліфікували РФ", - розповів біатлоніст.

Як повідомляв УНН, Підручний називав мету на майбутній сезон.

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