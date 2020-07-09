Біатлоніст Підручний отримав золоту медаль ЧЄ-2015 після дискваліфікації РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний в сторіс сторінки в Instagram розмістив фото з золотою нагородою чемпіонату Європи 2015 року, інформує УНН.
IBU надіслав українцеві золоту медаль за естафетну гонку чемпіонату Європи-2015. Тоді в естонському Отепяя Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний фінішували другими, програвши лише команді Росії, яку дискваліфікували через вживання допінгу.
"Прийшла посилочка з IBU. Знаєте, чому та за яку гонку? ЧЄ-2015 Отепяя. Заслужена золота медаль. А все тому, що дискваліфікували РФ", - розповів біатлоніст.
Як повідомляв УНН, Підручний називав мету на майбутній сезон.