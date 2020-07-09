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Биатлонист Пидручный получил золотую медаль ЧЕ-2015 после дисквалификации РФ

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в сторис странице в Instagram разместил фото с золотой наградой чемпионата Европы 2015 года, информирует УНН.

IBU прислал украинцу золотую медаль за эстафетную гонку чемпионата Европы-2015. Тогда в эстонском Отепяя Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный финишировали вторыми, проиграв только команде России, которую дисквалифицировали из-за употребления допинга.

"Пришла посылочка с IBU. Знаете, почему и за какую гонку? ЧЕ-2015 Отепяя. Заслуженная золотая медаль. А все потому, что дисквалифицировали РФ", - рассказал биатлонист.

Как сообщал УНН, Пидручный называл цель на будущий сезон.

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