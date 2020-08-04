Українська легкоатлетка отримала дискваліфікацію за допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці Athletics Integrity Unit прийняла рішення про дискваліфікацію української легкоатлетки Наталії Кроль (Прищепи) до 15 вересня 2021 року за допінг. Про це повідомляє сайт ФЛАУ, інформує УНН.
"AIU (Athletics Integrity Unit) ухвалив рішення у справі легкоатлетки Наталії Кроль. Розслідування повною мірою проводилося AIU. Спортсменку і ФЛАУ повідомили про рішення 3 серпня. Згідно з ним: Наталію Кроль дискваліфіковано на 20 місяців, з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року, згідно зі статтями 10.2.2 and 10.5.1(a) правил ADR (Антидопінгові правила Всесвітньої легкої атлетики)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно з рішенням, будуть анульовані всі результати Наталії Кроль, починаючи з 16 січня 2020 року, включаючи конфіскацію будь-яких титулів, нагород, медалей, балів та призових і грошових винагород.
"Спортсменка погодилася з вище зазначеними наслідками за порушення антидопінгових правил і відмовилася від права на заслуховування у дисциплінарному трибуналі", - резюмували у ФЛАУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, біатлоніст Підручний отримав золоту медаль ЧЄ-2015 після дискваліфікації росіянина.