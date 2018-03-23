Украинский водку в Европе продают по 450 грн за бутылку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украинскую водку, которую производят на луцком спиртзаводе продают в немецких супермаркетах по 14 евро за бутылку (что эквивалентно примерно 450 грн). Об этом в соцсети Facebook сообщил Александр Темчук, разместив соответствующее фото, передает УНН.
"Листаю фейсбук... Везде измена... Почему не пишете об успехах?" - пишет житель. Он отмечает, что недавно вернулся из Германии.
"И хочу сказать, что был удивлен, когда на прилавке супермаркета увидел Луцкую водку! Наша продукция из Луцка в Европе!", - написал он.
Отметим, что украинская водка (официальных производителей) соответствует мировым стандартам качества. Это отмечают отечественные эксперты. Поэтому, как рассказал УНН директор по маркетингу одной из компаний-производителей Алексей Безуглый, переплачивать нашим соотечественникам за иностранную водку нет никакого смысла.
"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.
В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - рассказал он.