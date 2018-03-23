Українську горілку в Європі продають по 450 грн за пляшку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українську горілку, яку виробляють на луцькому спиртзаводі продають у німецьких супермаркетах по 14 євро за пляшку (що еквівалентно приблизно 450 грн). Про це у соцмережі Facebook повідомив Олександр Темчук, розмістивши відповідне фото, передає УНН.
“Гортаю фейсбук... Скрізь зрада... Чому не пишете про успіхи?” — пише лучанин. Він зауважує, що нещодавно повернувся із Німеччини.
“І хочу сказати, що був приємно вражений, коли на прилавку супермаркету побачив Луцьку горілку! Наша продукція з Луцька в Європі!”, — написав він.
Зазначимо, що українська горілка (офіційних виробників) відповідає світовим стандартам якості. На цьому наголошують вітчизняні експерти. Тому, як розповів УНН директор по маркетингу однієї з компаній-виробників Олексій Безуглий, переплачувати нашим співвітчизникам за іноземну горілку немає ніякого сенсу.
“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то тут українська продукція посідає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.
У цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — розповів він.