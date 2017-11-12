Украинскую водку "ARCTICA" дегустаторы отметили "золотом"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По результатам международного дегустационного конкурса WORLD FOOD UKRAINE водка ARCTICA получила награду в категории WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 Об этом говорится на странице Facebook бренда, передает УНН.
"Эта награда особенно ценна, ведь ARCTICA впервые участвовала в дегустации. За кристальную чистоту напитка достопочтенное жюри наградило ARCTICA золотой медалью!", - сказано в сообщении.
Напомним, что накануне украинские алкогольные бренды Arctica, Medoff и Коктебель завоевали золотые награды в США.