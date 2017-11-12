Українську горілку "ARCTICA" дегустатори відзначили "золотом"

"Ця нагорода особливо цінна, адже ARCTICA вперше брала участь у дегустації. За кришталеву чистоту напою високоповажне журі нагородило ARCTICA золотою медаллю!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США.