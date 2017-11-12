Українську горілку "ARCTICA" дегустатори відзначили "золотом"

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. За результатами міжнародного дегустаційного конкурсу WORLD FOOD UKRAINE горілка ARCTICA отримала нагороду в категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017. Про це йдеться на сторінці Facebook бренду, передає УНН.

"Ця нагорода особливо цінна, адже ARCTICA вперше брала участь у дегустації. За кришталеву чистоту напою високоповажне журі нагородило ARCTICA золотою медаллю!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США. 

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