Українську горілку "ARCTICA" дегустатори відзначили "золотом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За результатами міжнародного дегустаційного конкурсу WORLD FOOD UKRAINE горілка ARCTICA отримала нагороду в категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017. Про це йдеться на сторінці Facebook бренду, передає УНН.
"Ця нагорода особливо цінна, адже ARCTICA вперше брала участь у дегустації. За кришталеву чистоту напою високоповажне журі нагородило ARCTICA золотою медаллю!", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США.