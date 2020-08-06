Украинский футболиста дисквалифицировали за договорные поединки в чемпионате Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Три футболиста ФК “Сперанца” из Молдовы отстранены от любой футбольной деятельности на один год за участие в договорных матчах, сообщает УНН со ссылкой на Moldfootball.com.
Так, дисквалифицированы Михай Болун (31 год), россиянин Матвей Гуйганов (26 лет) и украинец Александр Насонов (28 лет).
Кроме этого, ФК “Сперанца” получил предупреждение, что в случае повторного нарушения клуб будет наказан еще строже.
Заметим, что Насонов выступал за ряд украинских клубов — “Днепр”, “Металлург” Д, “Мариуполь”, “Волынь”, киевский “Арсенал”, “Львов”.