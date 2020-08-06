Українського футболіста дискваліфікували за договірні поєдинки у чемпіонаті Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Три футболісти ФК “Сперанца” з Молдови відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на один рік за участь в договірних матчах, повідомляє УНН з посиланням на Moldfootball.com.
Так, дискваліфіковані Міхай Болун (31 рік), росіянин Матвій Гуйганов (26 років) і українець Олександр Насонов (28 років).
Крім цього, ФК “Сперанца” отримав попередження, що в разі повторного порушення клуб буде покараний ще суворіше.
Зауважимо, що Насонов виступав за ряд українських клубів — “Дніпро”, “Металург” Д, “Маріуполь”, “Волинь”, київський “Арсенал”, “Львів”.