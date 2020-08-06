Українського футболіста дискваліфікували за договірні поєдинки у чемпіонаті Молдови

Так, дискваліфіковані Міхай Болун (31 рік), росіянин Матвій Гуйганов (26 років) і українець Олександр Насонов (28 років).

Крім цього, ФК “Сперанца” отримав попередження, що в разі повторного порушення клуб буде покараний ще суворіше.

Зауважимо, що Насонов виступав за ряд українських клубів — “Дніпро”, “Металург” Д, “Маріуполь”, “Волинь”, київський “Арсенал”, “Львів”.