Украинского "агента СБУ" Лимешка этапировали в Россию

"Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. На данный момент Лимешко находится в Краснодаре", - написал журналист.



Как отметил Наумлюк, Лимешко могут этапировать в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.



Напомним, 12 августа 2017 Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который якобы готовил серию диверсий.



