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Украинского "агента СБУ" Лимешка этапировали в Россию

Киев • УНН

 • 13171 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Осужденного в России украинца Геннадия Лимешка, которого считают "агентом СБУ", этапировали в Краснодар. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

Украинского "агента СБУ" Лимешка этапировали в Россию

"Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. На данный момент Лимешко находится в Краснодаре", - написал журналист.

Как отметил Наумлюк, Лимешко могут этапировать в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.

Напомним, 12 августа 2017 Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который якобы готовил серию диверсий.

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