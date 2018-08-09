Украинского "агента СБУ" Лимешка этапировали в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Осужденного в России украинца Геннадия Лимешка, которого считают "агентом СБУ", этапировали в Краснодар. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. На данный момент Лимешко находится в Краснодаре", - написал журналист.
Как отметил Наумлюк, Лимешко могут этапировать в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.
Напомним, 12 августа 2017 Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который якобы готовил серию диверсий.