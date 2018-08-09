Українського "агента СБУ" Лимешка етапували до Росії

"Засуджений на вісім років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Геннадій Лимешко етапований з Сімферополя для відбування покарання. На даний момент Лимешко знаходиться в Краснодарі", – написав журналіст.



Як зазначив Наумлюк, Лимешка можуть етапувати в Кабардино-Балкарію, Саратов, або залишити в Краснодарському краї.



Нагадаємо, 12 серпня 2017 року Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання в Криму "агента Служба безпеки України" Геннадія Лимешка, який нібито готував серію диверсій.



