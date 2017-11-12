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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 5740 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 56300 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Украинско-саудовский грузовой самолет Ан-132D покажут на Dubai Air Show

Украинско-саудовский грузовой самолет Ан-132D покажут на Dubai Air Show

Киев  •  УНН

 • 17571 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На авиасалоне Dubai Air Show в Дубае покажут украинско-саудовский грузовой самолет Ан132D. Об этом в воскресенье, 12 ноября, заявил на Twitter украинское государственное предприятие "Антонов", передает УНН.

"Dubai Air Show - 2017 стартовал! Полетели!", - говорится в сообщении.

Dubai Air Show стартовал 12 ноября. Авиасалон проводят каждые два года. Через несколько часов после открытия стало известно о двух крупных сделках. Арабский авиаперевозчик Emirates приобретет 40 самолетов типа Boeing 787-10. Объем сделки оценивается в более 15 млрд долларов, передает информагентство AP. Цена одного Boeing 787-10 превышает 312 млн долларов. Emirates должен получить эти самолеты ориентировочно с 2022 года. Эта авиакоампания обладает наибольшим в мире количеством самолетов Boeing 777 - 165.

Кроме того, вскоре после открытия Dubai Air Show азербайджанский национальный перевозчик Azerbaijan Airlines объявил о намерении приобрести пять Boeing 787-8s и два грузовых самолета у концерна Boeing. Сумму сделки оценивают в более миллиарда долларов.

На этот раз в Dubai Air Show не участвует катарский перевозчик Qatar Airways. Между Катаром и четырьмя другими арабскими государствами с июня продолжается дипломатический кризис.

Напомним, в Буэнос-Айресе самолет при посадке столкнулся с беспилотником.

 

 

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