Украинско-саудовский грузовой самолет Ан-132D покажут на Dubai Air Show

"Dubai Air Show - 2017 стартовал! Полетели!", - говорится в сообщении.

Dubai Air Show стартовал 12 ноября. Авиасалон проводят каждые два года. Через несколько часов после открытия стало известно о двух крупных сделках. Арабский авиаперевозчик Emirates приобретет 40 самолетов типа Boeing 787-10. Объем сделки оценивается в более 15 млрд долларов, передает информагентство AP. Цена одного Boeing 787-10 превышает 312 млн долларов. Emirates должен получить эти самолеты ориентировочно с 2022 года. Эта авиакоампания обладает наибольшим в мире количеством самолетов Boeing 777 - 165.

Кроме того, вскоре после открытия Dubai Air Show азербайджанский национальный перевозчик Azerbaijan Airlines объявил о намерении приобрести пять Boeing 787-8s и два грузовых самолета у концерна Boeing. Сумму сделки оценивают в более миллиарда долларов.

На этот раз в Dubai Air Show не участвует катарский перевозчик Qatar Airways. Между Катаром и четырьмя другими арабскими государствами с июня продолжается дипломатический кризис.

Напомним, в Буэнос-Айресе самолет при посадке столкнулся с беспилотником.