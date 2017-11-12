Українсько-саудівський вантажний літак Ан-132D покажуть на Dubai Air Show

"Dubai Air Show - 2017 стартував! Полетіли!", - йдеться в повідомленні.

Dubai Air Show стартував 12 листопада. Авіасалон проводять щодва роки. За кілька годин після відкриття стало відомо про дві великі угоди. Арабський авіаперевізник Emirates придбає 40 літаків типу Boeing 787-10. Обсяг угоди оцінюється в понад 15 мільярдів доларів, передає інформагенція AP. Ціна одного Boeing 787-10 перевищує 312 мільйонів доларів. Emirates має отримати ці літаки орієнтовно з 2022 року. Ця авіакоампанія володіє найбільшою у світі кількістю літаків Boeing 777 - 165.

Окрім того, невдовзі після відкриття Dubai Air Show азербайджанський національний перевізник Azerbaijan Airlines оголосив про намір придбати п'ять Boeing 787-8s та два вантажних літаки в концерну Boeing. Суму угоди оцінюють у понад мільярд доларів.

Цього разу в Dubai Air Show не бере участі катарський перевізник Qatar Airways. Між Катаром і чотирма іншими арабськими державами з червня триває дипломатична криза.

Нагадаємо, у Буенос-Айресі літак при посадці зіткнувся з безпілотником.