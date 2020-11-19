Украинский женский клуб победил второго соперника в отборе Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021 харьковский "Жилстрой-2" на выезде обыграл боснийский "Сараево-2000", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Уже на 9-й минуте противостояния Панцулая открыла счет с передачи Андрухивой. Вскоре гости удвоили преимущество. На этот раз Панцулая выступила в роли ассистента, а забила Кравчук.
Во второй половине встречи обе команды нанесли достаточное количество ударов по воротам, однако оба голкипера были на месте — 0:2.
Стоит отметить, что подопечные Натальи Зинченко преодолели квалификационный барьер и будут выступать в 1/16 финала.
Жеребьевка стадии состоится 24 ноября.
Как сообщалось, на предыдущей стадии украинская команда разгромила армянский “Алашкерт”.