Украинский женский клуб победил второго соперника в отборе Лиги чемпионов

Уже на 9-й минуте противостояния Панцулая открыла счет с передачи Андрухивой. Вскоре гости удвоили преимущество. На этот раз Панцулая выступила в роли ассистента, а забила Кравчук.

Во второй половине встречи обе команды нанесли достаточное количество ударов по воротам, однако оба голкипера были на месте — 0:2.

Стоит отметить, что подопечные Натальи Зинченко преодолели квалификационный барьер и будут выступать в 1/16 финала.

Жеребьевка стадии состоится 24 ноября.

Как сообщалось, на предыдущей стадии украинская команда разгромила армянский “Алашкерт”.