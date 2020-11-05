Український клуб здобув розгромний виграш на старті жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У поєдинку стартового раунду Ліги чемпіонів серед жінок сезону-2020/2021 харківський “Житлобуд-2” упевнено обіграв вірменський “Алашкерт”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У першому таймі у воротах вірменок дублем розписалася Калініна (один м’яч з пенальті), також забивали Філенко і Малахова.
Після відпочинку Панцулая оформила хет-трик. Крім того, відбулися голи від Титової з пенальті і Андрухівої з гри — 9:0.
Зазначається, що суперник українок по другому відбірному раунду визначиться 6 листопада.
Також додамо, у нинішньому розіграші жіночої Ліги чемпіонів загалом візьмуть участь 62 команди з 50-ти асоціацій. Міні-турніри в попередньому раунді були замінені двома раундами плей-офф, де всі протистояння складаються з одного матчу.