Украинский клуб получил разгромный выигрыш на старте женской Лиги чемпионов

В первом тайме в воротах армянок дублем расписалась Калинина (один мяч с пенальти), также забивали Филенко и Малахова.

После отдыха Панцулая оформила хет-трик. Кроме того, состоялись гола от Титовой с пенальти и Андрухива из игры — 9: 0.

Отмечается, что соперник украинок по второму отборочному раунду определится 6 ноября.

Также добавим, в нынешнем розыгрыше женской Лиги чемпионов целом примут участие 62 команды из 50 ассоциаций. Мини-турниры в предыдущем раунде были заменены двумя раундами плей-офф, где все противостояния состоят из одного матча.