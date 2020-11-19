Український жіночий клуб переміг другого суперника у відборі Ліги чемпіонів

Вже на 9-й хвилині протистояння Панцулая відкрила рахунок з передачі Андрухівої. Невдовзі гості подвоїли перевагу. Цього разу Панцулая виступила в ролі асистента, а забила Кравчук.

У другій половині зустрічі обидві команди завдали достатню кількість ударів по воротах, проте обидва голкіпера були на місці — 0:2.

Варто відзначити, що підопічні Наталії Зінченко подолали кваліфікаційний бар’єр та виступатимуть в 1/16 фіналу. Жеребкування стадії відбудеться 24 листопада.

Як повідомлялося, на попередній стадії українська команда розгромила вірменський “Алашкерт”.