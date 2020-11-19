Український жіночий клуб переміг другого суперника у відборі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У поєдинку другого відбірного раунду Ліги чемпіонів серед жінок сезону-2020/2021 харківський "Житлобуд-2" на виїзді обіграв боснійський "Сараєво-2000", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Вже на 9-й хвилині протистояння Панцулая відкрила рахунок з передачі Андрухівої. Невдовзі гості подвоїли перевагу. Цього разу Панцулая виступила в ролі асистента, а забила Кравчук.
У другій половині зустрічі обидві команди завдали достатню кількість ударів по воротах, проте обидва голкіпера були на місці — 0:2.
Варто відзначити, що підопічні Наталії Зінченко подолали кваліфікаційний бар’єр та виступатимуть в 1/16 фіналу. Жеребкування стадії відбудеться 24 листопада.
Як повідомлялося, на попередній стадії українська команда розгромила вірменський “Алашкерт”.