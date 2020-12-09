Украинский женский футбольный клуб продлил победную серию в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В первом поединке 1/16 финала Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021 харьковский "Жилстрой-2" победил казахстанский "БИИК-Казыгурт", передает УНН.
Голы Филенко и Андрухив позволили харьковчанкам выиграть с результатом 2:1. У соперниц забивала Коннелл.
Ответный матч состоится 16 декабря в Шымкенте.
Примечательно, что "Жилстрой-2" ранее выбил из турнира армянский "Алашкерт" (9:0) и боснийский "Сараево-2000" (2:0).