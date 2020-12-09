Український жіночий футбольний клуб продовжив переможну серію в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів серед жінок сезону-2020/2021 харківський "Житлобуд-2" переміг казахстанський "БІІК-Казигурт", передає УНН.
Голи Філенко та Андрухів дозволили харків’янкам виграти з результатом 2:1. У суперниць забивала Коннелл.
Матч-відповідь відбудеться 16 грудня в Шимкенті.
Примітно, що “Житлобуд-2” раніше вибив з турніру вірменський “Алашкерт” (9:0) та боснійський “Сараєво-2000” (2:0).