Український жіночий футбольний клуб продовжив переможну серію в Лізі чемпіонів

Голи Філенко та Андрухів дозволили харків’янкам виграти з результатом 2:1. У суперниць забивала Коннелл.

Матч-відповідь відбудеться 16 грудня в Шимкенті.

Примітно, що “Житлобуд-2” раніше вибив з турніру вірменський “Алашкерт” (9:0) та боснійський “Сараєво-2000” (2:0).