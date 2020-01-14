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Украинский защитник московского клуба назвал сборную Украины сильнее российской

Украинский защитник московского клуба назвал сборную Украины сильнее российской

Киев  •  УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец дал сравнение сборным Украины и России по футболу, сообщает УНН со ссылкой на слова футболиста ресурса "sport-express".

На вопрос, какая из двух сборных сильнее, Ордец ответил: “украинская”.

“В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников. Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Из „Шахтера“ много ребят, из киевского „Динамо“, „Зари“. Они не боятся, не бьют мяч куда попало, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли два года. Сначала было непросто: идея была, но не хватало окончания. Теперь же появилась завершенность”, — признался защитник.

Также игрок подчеркнул вклад Шевченко в успехи национальной команды.

“Это тренер поставил игру. Ранее основной расчет строился на самоотдаче, индивидуальные действия, теперь во главе угла мнение. Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются дыры, которыми можно пользоваться”, — подчеркнул Ордец.

Заметим, что ранее Ордец защищал цвета сборной Украины и провел за нее 12 матчей. Также футболист признался, что надеется попасть на Евро-2020 в составе “желто-синих”.

Украинские Национальные Новости

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